Kapadokya Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 4 yıldan beri farklı temalarla düzenlenen geleneksel Liseliler Arası Öykü Yazma Yarışmasının bu yılki 1 ve 2. olan eserler Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi öğrencileri tarafından kaleme alındı.

Geleneksel Liseliler Arası Öykü yazma yarışmasının bu seneki teması, "Engelsiz Kurgular" idi. Her yıl bu yarışmaya katılan bütün öyküler arasından 21 eser seçilerek bir öykü kitabı oluşturuluyor. Açıklanan sonuçlara göre, kitapta yer almaya hak kazanan 21 eserden 4 tanesi Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi öğrencilerine ait. Ayrıca dereceye giren ilk üç eserden 1. ve 2. eserlerde Nafi Güral Fen Lisesi öğrencileri tarafından kaleme alındı.

Birinciye 4 bin TL, ikinciye 2 bin 500 TL ödül verilen yarışmada Nafi Güral Fen Lisesi 10/C Sınıfından Muhammet Melih Kayacan’ın "Umut Kaldıracı" isimli hikayesi birinci, Yusuf Emre Kalaycı’nın "Bulut Parçaları" isimli hikayesi ikinci oldu. Yine 10/C Sınıfından Sude Yiğit "Engellere Ragmen" ve 10/B Sınıfından Ayşe Hümeyra Maltaş’ın "Zihnimizde Engeller" isimli hikayeleri kitapta yer aldı.