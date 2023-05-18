Kastamonu’da yöresel lezzetler ve Türk mutfağına yönelik farkındalık oluşturmak amacı ile düzenlenen yemek yarışmasında finale yükselerek birinci olmak isteyen lise öğrencileri, en güzel yemekleri yapabilmek için mücadele verdi.

Kastamonu’da düzenlenen yemek yarışmasında lise öğrencileri, en lezzetli yöresel ve Türk mutfağındaki yemekleri yapabilmek için yarışıyor. Kastamonu Valiliği, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Belediyesi, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı başta olmak üzere çok sayıda kurum ve odanın destekleri ile gerçekleştirilen yarışma yarı final heyecanı ile devam etti. Eleme turlarında yaptıkları yemeklerle yarı finale yükselen 7 takım, finale yükselebilmek için mücadele verdi. Öğrenciler hünerlerini sergileyerek, yaptıkları yemekleri jüri üyelerine sundu. Jüri üyeleri, not verdikleri liseli şeflere tavsiyelerde de bulundu.

“Kendi becerileriyle Türk mutfağının yemeklerini tanıtacaklar”

Öğrencilerin heyecanlı olduğunu belirten Doç. Dr. Alev Sökmen, “Liseli öğrencilerimiz, yemek yarışmasında mücadele vermeye devam ediyor. Bugün 7 farklı lise yarıştı. Farklı okullardan her günün birincileri geldi. Aslında çoğunun mutfak deneyimi yok. Kendi becerileriyle Türk mutfağının yemeklerini tanıtacaklar. 1. oldukları yemekleri yeniden sunacaklar. Çocuklar heyecanlı, hepsi birincilik için yarışıyor. Onların burada olmalarından çok mutluyuz. İnşallah bugün finale kalacakları belirleyeceğiz” dedi.

“Kalan son 4 grup şampiyonluk için mücadele edecek”

Finale 4 takımla devam edileceğini söyleyen Prof. Dr. Alptekin Sökmen, “Şu anda Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü uygulama mutfağındayız. 7 okulumuz yarışıyor ama bu 7 grubumuzda takım 1’incileri 3 haftadır bu yarışmayı devam ettiriyoruz. Kastamonu’daki tüm liselere ulaştık. 7 grup birincimiz bugün yarı final için buradalar. İnşallah önümüzdeki hafta da tam da Türk Mutfağı Haftası’na denk gelecek şekilde final organizasyonumuzu yapacağız. Kalan son 4 grup şampiyonluk için mücadele edecekler” diye konuştu.

“Bu meslek üzerinden eğitim görsek bile yine de zor oluyor”

Yarışma esnasında çok heyecanlandıklarını belirten lise öğrencisi Funda Kurtoğlu, “Bizim için bayağı zor oldu. Bu meslek üzerinden eğitim görsek bile yine de zor

oluyor. Stres, heyecanımızın önüne geçti. Elimiz, ayağımız titriyor. Menüde siyez çorbamız, köfteli patates paçamız ve helvamız vardı. Şu an ana yemekte tedirgin oldum ama olması gerektiği gibi yaptığımızı düşünüyorum. Kazanmayı tabii ki de istiyoruz, temennimiz de o yönde. İnşallah kazanırız” şeklinde konuştu.