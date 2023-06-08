Manisa’nın en köklü okullarından İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin son sınıf öğrencileri düzenlenen törenle mezuniyet coşkusu yaşadı.

Manisa’da 1937 yılından bu yana eğitim veren 6 ayrı bölümde 85 öğretmen ile toplam 850 öğrencinin eğitim aldığı İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde son sınıfı bitiren 130 öğrenci için mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen törene, okul müdürü Okan Şahin, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende okul birincisi Gülsu Küçük, ikinci Sudenaz Anatek ve üçüncü Büşra Kaşan’a plaketleri okul müdürü ve öğretmenleri tarafından takdim edildi.

Bir anne ve baba şefkati ile kucakladıkları öğrencileri erdem ve bilgi ile donatılan bir neslin daha mezun edildiğini kaydeden okul müdürü Okan Şahin, “Öğrencilerimizi; idarecilerim, öğretmenlerim ve tüm çalışma arkadaşlarım ile birlikte özgüveni yüksek, bilgili, görgülü, ülkesini ve insanları seven bireyler olarak, sizlere tekrar takdim etmekten büyük mutluluk ve heyecan duyuyorum. Sevgili gençler, biliniz ki her mezuniyet bir başka basamağın başlangıcıdır. Okul günleriniz, okul anılarına dönüşecektir. Sizlerin, gelecekte başarıyla, okulunuzu, bizleri ve ailelerinizi en iyi şekilde temsil edeceğinize olan inancım tamdır” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından mezun olan 130 öğrenciye temsili diplomaları öğretmenleri tarafından takdim edildi. Okul birincisi olan Gülsü Küçük tarafından yaş kütüğüne ismini çakması ardından okulun bayrak ve flama devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Okul müzik öğretmeni ve öğrenciler tarafından müzik dinletisi ile okulun halk oyunları ekibi tarafından yöresel oyunlar sergilendi.

Tören, mezun olan öğrencilerin birlikte kep atmasıyla sona erdi.