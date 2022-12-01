Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "MANEP Çevrim dışı zamanlar bizi hayata bağlar" projesinde Kula’da eğitim gören 12. sınıf öğrencilerine seminer verildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "MANEP Çevrim dışı zamanlar bizi hayata bağlar" projesinde Kula’da eğitim gören 12. sınıf öğrencilerine seminer verildi.

Teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan siber suçlarla mücadele ülke genelinde tüm hızıyla sürerken, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de lise ve ortaokul düzeyinde eğitim ve seminerleri devam ediyor. Kula Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi’nin organizesinde Kula’ya gelen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi’nde 12. sınıf öğrencilerine siber suçlarla ilgili bilgilendirme semineri düzenledi. ’Siber suçlarla ilgili sanal dünya gerçek tehditler’ başlığıyla birçok konuda öğrencilere eğitim veren ekipler, teknolojinin getirdiği suç ve suç unsurlarının da üzerinde durdu. Yaklaşık 1 saat süren seminer sonunda Kula Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Erhan İğdi, seminere katkı sağlayan ekiplere maket Kula evi hediye ederek teşekkür etti.