Uşak’ta lise öğrencileri yapımı süren Uşak Aşevi için topladıkları yardım paralarını bağışladı.

Uşak’ta lise öğrencileri yapımı süren Uşak Aşevi için topladıkları yardım paralarını bağışladı.

Uşak’ta Vala Gedik Özel Eğitim Meslek Lise öğrencileri, inşaat çalışmaları süren Uşak Aşevi için topladıkları yardım paralarını Uşak Belediye Başkan Yardımcısı ve Uşak Aşevi Yaptırma Derneği Başkanı Hikmet Kahraman’a teslim etti. Bağış sonrasında Başkan Yardımcısı Kahraman öğrencilere teşekkür plaketi verirken 7’den 70’e bir ve beraber olduklarını söyledi.