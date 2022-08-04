Osmaniye Gençlik Merkezi’nde bir araya gelen 7 lise öğrencisi tasarladıkları roketle Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde düzenlenen Teknofest Roket Yarışması’nda final yarışlarına girmeye hak kazandı. Lise kategorisinde 5 bin feet için yarışacak olan öğrencilerin hedefi birinci olmak.

Osmaniye Gençlik Merkezi’nde bir araya gelen 7 lise öğrencisi tasarladıkları roketle Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde düzenlenen Teknofest Roket Yarışması’nda final yarışlarına girmeye hak kazandı. Lise kategorisinde 5 bin feet için yarışacak olan öğrencilerin hedefi birinci olmak.

Öğrencilerin havacılık ve uzay teknolojileri alanlarına ilgilerini artırmak ve bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmek üzere Aksaray’da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Roket Yarışması’nın final turunda Osmaniyeli öğrenciler yarışmaya hak kazandı. Osmaniye Gençlik Merkezi’nin destekleriyle gece gündüz demeden tüm parçalarını kendi imkanlarıyla üreterek ortaya çıkardıkları roketle final yarışlarına damga vurmak isteyen öğrenciler lise kategorisinde 5 bin feet için yarışacak. Tasarladıkları roketle kritik tasarım raporunda Türkiye 3üncülüğü elde öğrencilerin hedefi yarışmada birinci olmak.

“5 bin feet roket yarışı irtifasında yarışmaya katıldık”

Kritik tasarım raporunda Türkiye 3. Olarak yarışa katılacaklarını ifade eden takım iletişim sorumlusu Furkan Özdemir, “Roket yarışmamız belirli aşamalardan oluşuyor. Raporlama ve atış aşaması şeklinde. Takımımızı 2021 yılında kurduğumuzda ön tasarım raporunda Türkiye 8’incisi daha sonra daha da tecrübeler kazandık. 2022 yılında tekrar 5 bin feet roket yarışı irtifasında yarışmaya katıldık. Bu sene yine raporlama aşamalarını başarıyla geçtik. Ön tasarım raporunu geçtik. Kritik tasarım raporunda Türkiye 3’üncülüğü elde ettik. Atışa hazır raporunu başarıyla teslim ettikten sonra atış yapmaya hak kazandık. 4 Ağustos Perşembe günü Aksaray’a gideceğiz. Aksaray’da fırlatmamız gerçekleşecek. Teknofest bize montaj için 8 saat süre verecek. Bu 8 saat içerisinde roketimizi tamamen montajlayıp atışa hazır hale getirmeliyiz. Eğer roketimiz başarılı bir şekilde orayı da geçerse 6 Ağustos sabahı roketimizi fırlatacağız” diye konuştu.

“Amacımız derece elde etmek”

Roket hakkında teknik bilgiler veren takım kaptanı Ahmet Hakan Çekiç, “Bu sene teknofestin düzenlemiş olduğu roket yarışmasında atışa hak kazandık. Roket yarışması bizden roketimizi 5 bin feete çıkarıp 5 kilogram olan faydalı yükümüzü orada bırakmamızı istiyor. Faydalı yükümüzde paraşütle aşağıya inecek. Roketimiz üç bölümden oluşuyor. Roketimizin içerisinde faydalı yükümüz, güvenli inişi sağlayan paraşüt, bağlantı ipleri ve bilgisayarı bulunuyor. Roketin yapım aşamasında takımın her bir üyesi farklı bölümleriyle ilgilendi. Bu seneki amacımızda roket yarışmasında derece elde etmek” dedi.