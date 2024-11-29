Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tanıtım gezileri çerçevesinde Serdivan Şehit Erol Olçok Lisesi ve erasmus öğrencilerini sonbaharın büyüleyici tonları arasında Sakarya’nın güzellikleriyle buluşturdu. Gençler Sapanca ile Poyrazlar Gölü ve Karasu Sahili’ni keşfetti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen turizm gezi programları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Serdivan Şehit Erol Olçok Lisesi ve erasmus öğrenci grubunun misafir edildiği geziler çerçevesinde öğrenciler sonbaharın büyüleyici tonları arasında Sakarya’nın doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu. Yoğun bir katılımla gerçekleşen programda öğrencilerin ilk durağı Sapanca oldu. Burada teleferikle eşsiz doğa ve göl manzarasını izleyen gençler daha sonra Poyrazlar Gölü’nde sonbaharın en özel tonlarını deneyimledi.

Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen programın son durağı ise Karasu Yeni Mahalle ve Karasu Sahili oldu. Sahil boyunca yürüyüş yapan öğrenciler, gerçekleştirilen gezi için Büyükşehir’e teşekkür etti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, “Şehrimizin tarihi, kültürel ve turizm alanlarını tanıtmak amacıyla sürdürdüğümüz turizm gezilerimiz tüm hızıyla devam etmektedir. Şehrimizi tanıtmaya, yaşatmaya ve misafirlerimizi Sakarya’mıza yakışır şekilde ağırlamaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.