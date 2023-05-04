Kastamonu’da, yöresel lezzetler ve Türk mutfağına yönelik farkındalık oluşturmak amacı ile düzenlenen yemek yarışmasında, lise öğrencileri hünerlerini sergileyerek en güzel yemeği yapabilmek için mücadele veriyor.

Kastamonu’da düzenlenen yemek yarışmasında lise öğrencileri en lezzetli yöresel ve Türk mutfağındaki yemekleri yapabilmek için yarışıyor. Kastamonu Valiliği, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Belediyesi, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı başta olmak üzere çok sayıda kurum ve odanın destekleri ile gerçekleştirilen yarışma dün başladı. 24 Mayıs’a kadar devam edecek olan yarışmada öğrenciler hünerlerini sergilemek için yarışıyor. Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Mutfağının ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmaya Araç, Devrekani, İnebolu, Merkez, Taşköprü ve Tosya’dan, lise öğrencilerinden oluşan 38 farklı takım katıldı. Eleme turları 3-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışmada, yarı finale kalan takımlar 17 Mayıs’ta Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesinde yarışacak. Yarı finalde başarılı olan 4 finalist takımın yer alacağı final yarışması ise Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde 24 Mayıs’ta yapılacak.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi binasında başlayan eleme turlarında, 6 ilçeden 38 takım mutfakta hünerlerini sergileyerek yaptıkları yemekleri jüri üyelerine sundu. Jüri üyeleri, yemeklerden tadarak öğrencilere notlar verdi. Ayrıca jüri üyeleri, genç yaştaki liseli şeflere de tavsiyelerde bulundu. Yarışmanın eleme turları tamamlanmasının ardından yarı final ve final yarışması da gerçekleştirilecek.

“Liseler arası yemek yarışmasının Türkiye’de bir ilk olduğunu düşünüyorum”

Yarışma ile ilgili bilgi veren Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen, “Bu yarışma bir fikir alışverişi sonucu ortaya çıktı. Şubat ayında Cumhurbaşkanlığından bizlere bir yazı geldi. Geçen yıl da kutlanan Türk Mutfağı Haftası’nın bu yıl da kutlanması istendi. Bu yıl biraz daha heyecan katmak istedik. Bir yandan da Kastamonu mutfağını ön plana çıkarmak için ne yapabiliriz düşüncesindeydik. Bu konuda fikir geliştirirken bu yarışma ortaya çıktı. Yarışmanın liseler arasında yapılmasının daha uygun olacağını düşündük. Bu çerçevede paydaş yönetimi de çok önemli. Başta Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere KUZKA, belediyemiz ve iniversitemiz ev sahibi olarak bu işi üstlendi. Hep beraber bu etkinlik için bir toplantı düzenledik. Şimdi de burada bir yarışma düzenleniyor. Bu yarışma üç hafta boyunca sürecek. Bu hafta ve önümüzdeki hafta elemeler olacak, ondan sonraki hafta yarı finaller ve Türk Mutfağı Haftasında da final yarışması düzenlenecek. Bu yarışmanın öncesinde mutfak hazırlığı çok önemli. Tedarikleri, mutfak malzemesi, ödüller olacak. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Tüm kuruluşlarımız işin mali tarafını paylaştı. Böylelikle güzel bir sinerji oldu. Bunun Türkiye’de bir örnek olduğunu düşünüyorum. Türk Mutfağı Haftasını böyle uzun soluklu bir program ile kutlayan başka bir ilde bilmiyorum. Bu çerçevede Kastamonu olarak örnek bir il olduğumuz içinde destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“Amacımız öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini teşvik etmek istedik”

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biriminde öğretmen Buket Kapağan ise, “Bu yarışma Kastamonu Valiliğinin önderliğinde başladı ve bütün kurumlar ve paydaşlar katılarak bir yarışma organize edildi. Çeyrek final, yarı final ve final şeklinde planlama yaptık. Bu hafta 3-4-5 Mayıs, bir sonraki hafta 8-9-10 Mayıs’ta yarışmanın çeyrek finalleri düzenlenecek. Her günün birincisi 14 Mayıs’ta 7 grup olarak yarı finallerde yarışacak. Buradan çıkacak 4 takım da 24 Mayıs’ta finalde yarışacaklar. Finalde dereceye giren takımlarımıza çeşitli ödüller verilecek. Okullarına kupalar verilecek. Amacımız aslında buraya katılan takımlarımızın tamamı yemek liseleri değil, meslek liseleri değil. Diğer liselerimizden de yoğun katılım oldu. Onların bilgi ve becerilerini bir yandan teşvik ediyoruz. Diğer yeteneklerini görmeye çalışıyoruz. Çok istekliler, bizlerde bu isteklerini desteklemeye çalışıyoruz. Amacımızda inşallah bu yarışmayı geleneksel hale getirmek” diye konuştu.

“Avukat olmak istiyorum fakat mutfağı görünce aşçı olmak istiyorum”

Yarışmaya katılan Kastamonu Prof. Dr. Saime İnal Savi Lisesi öğrencisi Hazal Batur da çok heyecanlı olduklarını belirterek, “Bu yarışmaya katılmaktan biraz çekindik. Çünkü meslek lisesinden katılan arkadaşlarımız vardı. Fakat bizler de cesaretimizi topladık ve en son katılmak istedik ve şansımızı denemek istedik. Güzel yemekler hazırladığımızı düşünüyorum. Soğuk çorba yaptık, çünkü bekleme riskini düşündük. Yoğurtlu bir çorba yaptık. Sonra ana yemek olarak soğan dolması yaptık. Soğan dolması da aklımıza Osmanlı’dan geldi. Çünkü bizim gurubumuzun adı ’Matbahi’. Osmanlı Türkçesinde bir isim kullandık. Çünkü ’Matbahi’ demek Osmanlı’da pişirme, yemek pişirilen yer demek. Biz de soğan dolması yapmak istedik. Tatlı olarak ta taş kadayıf yaptık. Sofralarımızda Ramazan ayında sıkça tercih edilen bir tatlı çeşidi. Hamuru bizzat yapılıp satılan bir tatlı çeşidi. Çok fazla tercih edildiği için taş kadayıf yapalım istedik Kastamonu mutfağından. Ben yemek yapmayı çok seviyorum. Küçüklüğümden beri yemek yapmasını seviyorum. Aslında ben avukat olmak istiyordum. Fakat burada mutfağı gördükten sonra fikrim değişti. Aşçı olmak da istiyorum. İnşallah olurum” şeklinde konuştu.