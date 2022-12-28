Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bulunan, Milli Eğitim Bakanlığına ait turizm alanında faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük ’uygulama oteli’ olarak nitelendirilen Cunda Uygulama Oteli’nde eğitim gören öğrenciler hem mesleklerini geliştiriyor, hem de para kazanıyor.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bulunan, Milli Eğitim Bakanlığına ait turizm alanında faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük ’uygulama oteli’ olarak nitelendirilen Cunda Uygulama Oteli’nde eğitim gören öğrenciler hem mesleklerini geliştiriyor, hem de para kazanıyor.

Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm ve Otelcilik Bölümü öğrencileri, eğitim gördükleri branşlardaki uygulamaları okulun bünyesindeki Cunda Uygulama Oteli’nde görürken, bir yandan da kazanç sağlıyorlar.

Günlük 150 TL ücret verilen öğrencilere bu yıl 1 milyon TL ödeme yapılarak bu alanda adeta bir rekora imza atıldı.

Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdülaziz Yük yaptığı açıklamada, okulda 509 öğrenci mevcudiyetinin bulunduğunu belirterek, hem ticaret, hem de turizm alanında eğitimler verdiklerini hatırlattı.

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri ile Konaklama Seyahat Hizmetleri alanlarında 356 öğrencinin bulunduğunu kaydeden Yük, “Bu öğrencilerimizin bir kısmı Türkiye’nin en büyük uygulama oteli olan okulumuz bünyesindeki Cunda Uygulama Oteli’nde pratik yapmaktadır. 176 odada toplam 352 yatak kapasiteli otelimizde, 10., 11. ve 12. sınıf öğrencilerimiz uygulamalı olarak da eğitimler görmektedirler. Gerek işletmelerdeki beceri eğitimleri sırasında, gerekse de okul sonrasındaki dönemlerinde öğrencilerimiz otelimizde görev alarak, öğretmenlerimiz ve usta öğreticilerimizden hem mesleğin inceliklerini öğreniyorlar, hem de bu hizmetlerinin karşılığında gelir elde etmiş oluyorlar” dedi.

Bu anlamda gururlu olduklarını vurgulayan Abdülaziz Yük, “Bu yılın başında hedefimiz, öğrencilerimize ödediğimiz günlük yevmiyelerin 1 milyon TL’ye ulaşabilmesiydi. Şu anda bu hedefe ulaşmış bulunuyoruz. Bugüne kadar gerek işletmelerde beceri eğitimleri dahilinde, gerekse de uygulama otelimizde değişik faaliyetlerde, değişik zamanlarda görev alan öğrencilerimize toplam ödemiş olduğumuz ücret şu an itibariyle 1 milyon lirayı aşmış durumdadır” diye konuştu.

Öğrencilerin bir kısmının ‘nöbet’ görevi dahilinde 5 gün süresince otelde görev aldığını aktaran Abdülaziz Yük, öğrencilerin bir kısmının da okul sonrası dönemlerde veli izin belgeleriyle otelde görev aldıklarını da sözlerine ekledi.

“Kendi ihtiyaçlarımı gideriyorum”

Otelde eğitim gören 11. sınıf öğrencisi Gözde Orhan, elde ettiği günlük yevmiyelerle aile ekonomisine de destek verdiğini belirterek, “Bunun yanı sıra harçlığımı çıkarıyorum. Kendi ihtiyaçlarımı gideriyorum. Bir yandan da staj dönemine hazırlanıyorum. Hedefim mesleğimi geliştirebilmek. Çünkü buradan mezun olduğumda 4 yıl gastronomi bölümünde okumak istiyorum. Ondan sonra da bir otelde çalışmayı hayal ediyorum. Bu olmazsa, İtalya, Almanya ya da Amerika gibi yurt dışı hayalim de var” dedi.

“Hem eğitimimi tamamlamaya çalışıyor, bir yandan da para kazanıyorum”

Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Alanı Servis Bölümü’nde eğitim gören öğrencilerden Seymen Şan, “Uygulama otelimizde daha çok garsonluk yapıyorum. Böylelikle müşterilerle iç içe olabilme imkânını buluyorum. Tabi bunun karşılığında hem eğitimimi tamamlamaya çalışıyor, bir yandan da para kazanıyorum. Günümüz koşullarında benim için iyi sayılabilecek derecedeki kazandığım parayı biriktiriyorum. Bu uygulama benim için gerçekten çok iyi oluyor. Mezun olunca 2 ya da 4 yıllık üniversitede eğitimimi sürdürmek istiyorum. Üniversite eğitimimi de tamamladıktan sonra iyi bir otelde çalışmak istiyorum” diye konuştu.