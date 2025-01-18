Yığılca Şehit Metin Uysal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Düzce Üniversitesi’ne gelerek İlahiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret etti.

Lise öğrencilerine üniversite yaşamını tanıtmak ve fakültelerin sunduğu imkanlar hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenen ziyaret programında, akademisyenler tarafından öğrencilere bölümler hakkında detaylı bilgiler sunuldu. İlk olarak İlahiyat Fakültesi’ni ziyaret eden öğrenciler amfi ve sınıfları gezerek üniversite eğitim hayatı hakkında bilgi sahibi oldu. Eğitim Fakültesi’nde Düzce Üniversitesi’nin eğitim programları hakkında fikir edinen lise öğrencileri Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun uygulamalı ders olanağı tanıyan laboratuvarlarına büyük ilgi gösterdi.

İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü tarafından öğrencilere üniversite tercihlerinde dikkat etmeleri gerekenler hakkında önemli ipuçları verilirken Düzce Üniversitesi’nin burs ve staj imkanları, sosyal sorumluluk projeleri, öğrenci değişim programları ve sportif faaliyetleri ile ilgili açıklamalar yapıldı. Konuralp Kampüsü’nü yakından tanıyarak üniversite hayatını deneyimleme imkanı yakalayan öğrenciler, Düzce Üniversitesi’nin vizyonu ve misyonu hakkında da bilgilendirildi. Gezi programı, geleceğin üniversite öğrencisi adaylarına kariyer planlarını şekillendirmelerinde ve üniversite tercihlerinde yol gösterici rehberlik sundu.