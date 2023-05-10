Amasya’da lise öğrencisi Melih Kılıçlı, uçaklar için insansız pist fren ölçüm istasyonu projesi tasarladı.

TEKNOFEST’te akıllı ulaşım yarışmasında dördüncülük elde den proje havacılık sektörünün de dikkatini çekmeyi başardı.

Amasya Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Kılıçlı, havalimanı pistlerindeki kaza kırım sonuçlarına ilişkin bir süre incelemelerde bulundu. Bu kazaların önlenmesi konusunda fikir üretip hayata geçirdi. Tasarladığı uçaklar için modern insansız pist fren ölçüm istasyonu projesiyle de iddialı bir sonuç elde etti.

Sistemle uçağın inişinden önce pist kenarına konuşlanan aracın tekerinin kayma mesafesinin sonuçlarının otonom olarak yapılıp kuleye ve uçak kokpitine bildirilebileceğini belirten 18 yaşındaki Kılıçlı, “Özellikle yağmur yağışının olduğu anlarda ve kış döneminde bu ölçümün sürekli yapılması uçuş güvenliği açısından çok önemlidir” dedi.

Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen de sistem için patent başvurusu yapmayı planlayan öğrenciyi kutlayarak projelerinin destek vermeyi sürdüreceklerini açıkladı.