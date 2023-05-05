Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin atık malzemelerden oluşturduğu el emeği, göz nuru ürünlerin yer aldığı ÇEDES Proje Sınıfı’nın açılışı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün katılımıyla gerçekleşti.

Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” projesi çerçevesinde atık malzemelerden ürettikleri el emeği, göz nuru eserlerin yer aldığı sınıfın açılışını ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirdi. Programa İlçe Kaymakamı Meftun Dallı, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, İbn-i Sina Mahalle Muhtarı Ömer Karadeniz, Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdür Beyhan Karabayır, Proje Koordinatörü ve Meslek Dersleri Öğretmeni Ayşe Yıldız, belediye ve kaymakamlık daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katılım sağladı. Yoğun bir ilginin yaşandığı açılışın ardından protokol mensupları ve katılımcılar Yenikent Kültür Merkezi’nde depremzedeler için düzenlenen panayırı ziyaret ederek öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik etti.