Eskişehir’de dövüş eğitmeni olan Musa Can Demir, kadına şiddet olaylarının artmasıyla birlikte liseli kız çocuklarının ders almaya başladığını belirtti.

Eskişehir’de bir spor salonunda dövüş eğitmenliği yapan Musa Can Demir, son aylarda kadına şiddet olaylarının artması ve kız öğrencileri sokaklarda kendini güvende hissetmemesinden dolayı bir proje yaptıklarını söyledi. Demir, kız öğrencilerinin herhangi bir kritik durumda kendilerini koruyabilecekleri savunma hareketlerini öğrenerek daha güvende hissetmeleri için hayata geçirildiğini ifade etti. Dövüş sporlarının kendi bilinçlerini ortaya çıkarmalarında, mental açıdan gelişimlerinde ve kendine güven konusunda yardımcı olduğundan bahseden Demir, bu sporların şu anda popüler olduğunu belirtti.

Kadına şiddet olaylarıyla beraber kadınlar kendini nasıl savunacaklarını sorgulamaya başladığını söyleyen Demir, “Yıllarca dövüş sporları ile uğraştım. Daha sonra savaş sanatlarına geçtim. Savaş sanatları daha çok kuralsız, sıkletiz ve dışarıda başımıza gelebilecek herhangi bir olaya karşı refleks geliştirmemizi sağlar. Kadına şiddet olaylarıyla beraber kadınlar kendini nasıl savunacaklarını sorgulamaya başladı. Burada savaş sanatlarının değeri ortaya çıkıyor. Çünkü bir kadınla erkeği kıyasladığımızda güç ve mental olarak farklılıklar var. Erkekler şiddete daha meyilli ve daha güçlüler. Bu yüzden vatandaşlar fiziksel olarak vücudumuzu en etkili bir şekilde nasıl silah haline getirebiliriz, kendimizi nasıl koruruz bunun yanı sıra sağlık ve mental açıdan da gelişimimizi nasıl sağlarız diye savaş sanatlarına başladı. O yüzden savaş sanatları şu an oldukça popüler durumda” dedi.

“Kadınlar dövüş sporlarını erkeklerden daha çabuk öğreniyor”

Demir, genç kızların dövüş sporu eğitimi alarak kendilerini savunmayı öğrendiklerini, hem psikolojik hem de fiziksel açıdan gelişimlerini sağlamayı amaçladıklarını şu cümlelerle ifade etti:

“Burada liseye giden kız öğrencilerimiz genç yaşta kendilerini savunmaya öğreniyor. En temel amaç onların hem psikolojik hem de fiziksel açıdan gelişmelerini sağlamak. Burada bir sistem var, bu sistem nöronlar üzerinden gerçekleşiyor. Burada yapılan programlarla beraber birisi onların ellerini, kollarını tuttuğunda, saldırı da bulunduğunda hislerine göre hareket etmeyi öğreniyorlar. Böylelikle daha ergonomik, daha az güç ve enerji harcayarak etkili yöntemlerle karşıdakini ekarte edebiliyorlar. Bunu bir ay yapayım bırakayım şeklinde değil, bir sürece yayarak öğrenilir. Bununla beraber kafalarında da sürekli burada öğrendiklerini çalışmaları gerekiyor. Savaş sanatlarının kendi gelişimleri üzerinde mutlaka sorgulayıcı bir yapısı var. Kendi bilinçlerini ortaya çıkarmalarında, mental açıdan gelişimlerinde ve özellikle de kendine güven ve güvenmeme sorununu dengelememeye yarayacaktır. Bu ikisini eş zamanlı orta halde ilerletebilmek, çocukların gelişimi açısından ciddi bir sağlık önemi teşkil ediyor. Bu tarz antrenmanları gerçeğe yakın simüle edilen sistemlerde öğrendiğinizde sizi anlık karar vermede öne taşır ve problem çözme becerisini geliştirir. Kadınlar dövüş sporlarını erkeklerden daha çabuk öğreniyor. Uygulama kısmında ise erkekler şiddete daha yatkın olduğu için daha çabuk uyguluyor. Bu farklılıkları gözeterek eğitim vermeye çalışıyoruz. Bu yüzden hem sertlik hem de yumuşaklık çalışarak ilerliyoruz. Agresif ya da pasif değil, dengeli bireyler yetiştiriyoruz.”

“Kadına şiddet olayları son zamanlarda çok arttığı için bu tarz sporları bilmek çok önemli”

Uzun zamandan beri dövüş sanatları ile uğraşarak, özgüven kazandığını ve savunma konusunda çok ilerleme kaydettiğini söyleyen lise öğrencisi Nursem Ünlü, “Lise öğrencisiyim. Burada 2- 2,5 yıldır çalışmalar yapıp, eğitim alıyorum. Kız öğrencilerin özellikle son zamanlarda kadına şiddet olaylarının çok artmasıyla birlikte savunma hareketlerini bilmeleri, kendilerini savunmaları çok önemli. Bizde burada gençlerin kendilerini savunmalarını teşvik etmeye çalışıyoruz. Onların kendilerini savunabilecekleri hareketleri gösteriyoruz. Böylece talihsiz durumlarda kendilerini savunabilirler ve koruyabilirler. Kadına şiddet olayları son zamanlarda çok arttığı için bu tarz sporları bilmek çok önemli. Hem kendi fiziksel hem de psikolojik gelişimimim açısından burası oldukça yardımcı oldu. Özgüven kazandım ve savunma konusunda çok ilerleme kaydettiğimi düşünüyorum. Yaşıtlarıma buraya gelmelerini, eğitim almalarını tavsiye ediyorum. Daha farklı dövüş sanatlarından da eğitim aldım. Bu tarz sporlar gelişimimiz çok etkiliyor” diye konuştu.