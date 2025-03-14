Afyonkarahisar Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü iftar programında gençlerle buluştu.

Afyonkarahisar Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından, Aile ve Dini Rehberlik Merkezi’nde düzenlenen iftar programı, lise düzeyindeki kız öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Ramazan ayının bereketini paylaşmak amacıyla düzenlenen programda, gençler oruçlarını açarak iftar sevincini hep birlikte yaşadılar. Sıcak ve samimi bir atmosferde geçen iftarın ardından çay eşliğinde keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.