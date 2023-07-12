Mersin Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılına özel ‘Liseli Gözünden Mersin’ mottosuyla ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor. Lise öğrencilerinin katılabileceği ve son gönderim tarihi 31 Ağustos 2023 olan yarışmanın sonuçlarının, 15 Eylül 2023’te açıklanması planlanıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde, Mersin’e Değer Katanlar Kurulu’nun (MEDEKA) katkılarıyla düzenlenen yarışmaya lise öğrencileri katılabilecek. Gençler, Cumhuriyet’in 100. yılında Mersin’i fotoğraflarla anlatacak. Başvurular www.mersin.bel.tr ve Teksin uygulamasındaki yarışma başvuru linkinden yapılabilecek. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmanın sonuçlarının ise, 15 Eylül 2023’te açıklanması planlandığı belirtildi.

Birinciye 15 bin TL değerinde dijital fotoğraf makinesi, ikinciye 10 bin TL değerinde dijital kompakt fotoğraf makinesi, üçüncüye 7 bin 500 TL değerinde polaroid mini fotoğraf makinesi ve 10’lu film verileceği kaydedildi.

Yarışmada ayrıca ‘Cumhuriyet Özel Ödülü’ çerçevesinde 7 bin 500 TL değerinde teknolojik market alışveriş çekinin yanı sıra, ‘Mansiyon Ödülü’ çerçevesinde de 3 adet 3 bin 500 TL değerinde teknolojik market alışveriş çeki verileceği ifade edildi.