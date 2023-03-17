Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ’2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması’na katılan Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin ’Kutup Algılarımız’ isimli araştırma projesi Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Öğrencilerde araştırma ruhunu geliştirmek ve kutup bilimleri konusunda çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen 2204C Kutup Araştırmaları Proje Yarışması’nda Türkiye finaline katılacak projeler belli oldu. Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Enes Akın, Damlanur Yıldırım ve Hasan Hüseyin Kuytu ile öğretmen Aslı Atalay danışmanlığında hazırlanan ’Kutup Algılarımız’ isimli araştırma projesi ise ilk aşamayı geçerek Türkiye finallerine yükseldi. Aydın genelinde tek finale kalan Sosyal Bilimler Lisesi, 10-11 Nisan 2023 tarihlerinde final sergisinde Aydın’ı temsil edecek.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmada öğrencileri Antarktika ve Arktik bölgelerde kutup bilimleri konusunda çalışmalar yapmaya teşvik etmek, kutup bilimleri alanında araştırmalar yapmaya yönlendirilen öğrencilerin bu alanda yapacakları nitelikli çalışmalarla ülkeyi uluslararası bilimsel çevrelerde önde gelen ülkelerden olmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Aydın’da finale kalan tek okul olan Aydın Sosyal Bilimler Lisesi tarafından yapılan paylaşımda, “2204 C Kutup Araştırmaları Proje Yarışması’nda okulumuz öğrencileri Enes Akın, Damlanur Yıldırım ve Hasan Hüseyin Kuytu, danışmanlığını öğretmenleri Aslı Atalay’ın yaptığı ‘Kutup Algılarımız’ konulu araştırma projesi ile Türkiye finallerine kaldı” ifadeleri yer verildi.