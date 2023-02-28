Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, deprem bölgeleri için uyku tulumu ve çocuklar için oyuncak üretimi yapan lise öğrencileriyle buluşarak, gençleri tebrik etti. Bursalı gençlerin ürettiği uyku tulumlarıyla yüzlerce depremzedenin soğuktan korunacağını belirten Başkan Alinur Aktaş, zor günlerde herkesin birlik ve beraberlik içerisinde olmasının önemine değindi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, deprem bölgeleri için uyku tulumu ve çocuklar için oyuncak üretimi yapan lise öğrencileriyle buluşarak, gençleri tebrik etti. Bursalı gençlerin ürettiği uyku tulumlarıyla yüzlerce depremzedenin soğuktan korunacağını belirten Başkan Alinur Aktaş, zor günlerde herkesin birlik ve beraberlik içerisinde olmasının önemine değindi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Faik Çelik Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Okulun ihtiyaçları ve çalışmaları hakkında yöneticilerden bilgiler alan Başkan Alinur Aktaş, daha sonra el sanatları atölyesini gezerek, deprem bölgesi için uyku tulumu ve çocuklar için ‘çorap bebek’ üreten öğrencileri ziyaret etti. Liseli gençleri duyarlı davranışlarından dolayı tebrik eden Başkan Aktaş, “Yapmış oldukları uyku tulumlarıyla, yüzlerce depremzedenin geceyi sıcak geçirmesini sağlayacaklar. Bu tulumlarda çok büyük emek var. Böyle günlerde bir ve beraber olmak, yaraları sarmak çok önemli. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Aktaş, daha sonra öğrencilerle tecrübe paylaşımı yaptı. Gençlere nasihatlerde bulunan Başkan Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Hayatla mücadele etmeyi göze alanların önlerinin hep açık olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Meslek lisesinde okumanız sizin için altın bilezik. Hayalleriniz varsa, peşinden koşun. O zaman işinizi severek yaparsınız. Yeter ki hayalleriniz olsun. Sıkıntılar çekeceksiniz ama sonunda hedefinize varacaksınız. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere sağladığı tüm imkanlardan yararlanabilirsiniz. Kurs ve spor merkezlerimize, uyumayan kütüphanelerimize başvurularda bulunun. Ufku parlak gençlere ihtiyacımız var” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha sonra Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Ardından disleksi hastası 11. Sınıf öğrencisi Enes Çağrı Kerem’le buluşan Başkan Aktaş, genç öğrenciyle sohbet etti.