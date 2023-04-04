Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından liseli gençlere yönelik iftar programı düzenlendi.

Programa İl Müftü Yardımcısı Harun Yılmaz, gençlik koordinatörleri ve gençler katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Yılmaz’ın selamlama konuşmalarıyla devam etti. Programda, Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl Ramazan teması olarak belirlenen "Ramazan ve Dayanışma" konulu, gönüllü gençlerin hazırladığı sokak röportajı ve liseli gençlerle yapılan etkinliklerin slaytı izlendi. Musiki dinletisinin ardından diş kirası olarak çeşitli hediyeler verildi. Program sonunda gençler memnuniyetlerini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.