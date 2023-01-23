Aydın’da düzenlenen “Hayallerini Sahneye Taşı” tiyatro yarışmasında Aydın Sosyal Bilimler Lise’si öğrencileri tarafından sahnelenen “Düşük Bütçeli Set” isimli tiyatro oyunu il birincisi oldu.

Aydın’da düzenlenen “Hayallerini Sahneye Taşı” tiyatro yarışmasında Aydın Sosyal Bilimler Lise’si öğrencileri tarafından sahnelenen “Düşük Bütçeli Set” isimli tiyatro oyunu il birincisi oldu.

Aydın genelindeki birçok tiyatro grubunun katılımıyla Aydın Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen “Hayallerini Sahneye Taşı” isimli tiyatro yarışmasında il birincisi belli oldu. Birbirinden güzel eserlerin sahnelendiği yarışmada, Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen “Düşük Bütçeli Set” isimli tiyatro oyunu il birincisi oldu. Tiyatro eğitmeni Tuncer Candan’ın yönetiminde yarışmaya hazırlanan liseli gençler, hayallerini sahneye taşıyarak sergiledikleri oyun ile şimdide Bölge Finalleri’nde Aydın’ı temsil edecek.

Konu ile ilgili Aydın Sosyal Bilimler Lisesi’nden yapılan açıklamada ise “Aydın Gençlik Merkezi tarafından Hidayet Sayın Sahnesi’nde düzenlenen, Aydın’ın il ve ilçelerinden birçok tiyatro grubunun katıldığı ‘Hayallerini Sahneye Taşı Tiyatro Yarışması’nda Aydın Sosyal Bilimler Lisesi tiyatro topluluğu tarafından sahnelenen ‘Düşük Bütçeli Set’ adlı oyun Aydın İl Birincisi oldu. Tecrübeli Tiyatro Eğitmeni Tuncer Candan yönetiminde Aydın Sosyal Bilimler Lisesi tiyatro grubu öğrencilerini tebrik ediyor, bölge finallerinde kendilerine başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.