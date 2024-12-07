Sivas’ta Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim gören öğrenciler, 4 aylık yoğun bir çalışmayla, otonom bir şekilde hareket edebilen ve örümcek bacaklarıyla yürüyebilen bir dron geliştirdi.

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi’nde eğitim gören dört genç öğrenci, ekip lideri hocaları Doğan Erol’un öncülüğünde savunma sanayine katkı sunacak yenilikçi bir projeye imza attı. 4 aylık yoğun bir çalışmanın ardından geliştirdikleri "örümcek dron", hem uçabilen hem de engebeli ve ormanlık arazilerde yürüyebilen benzersiz bir tasarıma sahip. 6 kanat ve 6 bacağı bulunan hibrit dron, taşıdığı yapay zekâ tabanlı yazılım sayesinde üstün bir hareket kabiliyeti sergiliyor. 12 kilogram ağırlığında yük taşıyabilen ve 30 dakika uçuş süresi bulunan cihaz, özellikle zor arazi şartlarında görev yapabilmesi için tasarlandı. Üzerindeki gelişmiş kamera sistemi sayesinde asker veya belirlenen hedefleri tespit edebilen dron, otomatik iniş yaparak faydalı yükünü bırakabiliyor. Bu dron üretimindeki amacın askeri personele engebeli alanda yardımcı olmak olduğunu vurgulayan Erol, “Ülkemizde son yıllarda savunma sanayi gelişmekte odluğundan dolayı yapmak istedik” şeklinde konuştu.

“Hem yerde hem havada hareket ediyor”

Erol, amacın engebeli arazide askere ulaşım sağlamak olduğunu belirterek, “Bu dron 4 ay gibi bir sürede ürettik. Teknofest’in insansız hava araçları yarışması vardı. Onla ilgili ne yapabiliriz diye düşünürken aklımıza böyle bir şey geldi. Ülkemizde son yıllarda savunma sanayi gelişmekte odluğundan dolayı yapmak istedik. Burada amaç engebeli arazide askerimize ulaşım sağlamak. Üzerinde bulunan kamera sayesinde askerimizi 3 kilometreden tespit edebiliyor. Bu kamerayla birlikte yapay zekâyı eğittiğimiz bir mimari var. Bu 6 kanadı 6 bacağı olan hibrit bir modelimiz. Hem yerde hem havada gidebiliyor” dedi.

“Kendi yer kontrol istasyonumuz var”

Takımın yapay zekâ sorumlusu Süleyman Gürbüz, “Yapay zekânın eğitilmesi, programların tasarlanmasını ve kodlamaları ben yaptım. Dron 12 kilogramağırlığında yük kaldırabilir ve 30 dakika uçuş süresi var. Normalde dron da yer kontrol yazılım oluyor bunlar hazır olarak kullanılıyor. Biz kendi programımızı kendimiz oluşturduk. Yani kendi yer kontrol istasyonumuz var. Şuan sadece asker tespit edebilen sistemimiz var. Bu sistemi daha da geliştirip devletimizin savunma sanayisine katkı sağlamayız planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Müsait alana inip yürüyor”

Örümcek dron tamamen otonom çalıştığını vurgulayan Ege Altunay, “Üzerinde bulunan kamera ve yapay zekâyla yerde bulunan askeri tespit etmeye çalışıyor. Askeri tespit ettiğinde ise iniş gerçekleştirip örümcek bacaklarıyla askere yaklaşarak faydalı yükü bırakıyor. Bu faydalı yük cephane veya sağlık malzemesi olabilir. Ağaçlık bir alana iniş yapamayacağı için müsait alana inip yürüyor” ifadelerini kullandı.