Uygarlıklar Kavşağı Aydın’da bulunan ve felsefenin doğduğu yer olarak kabul edilen Milet Antik Kenti’ni ziyaret eden Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, felsefe tarihini yerinde öğrendi.

Binlerce yıllık geçmişi, doğal güzellikleri ve yaban hayatı ile Ege’nin incilerinden olan Aydın, 23 antik kentinin yanı sıra ören yerleri ve yapılarıyla da tarihe ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede Aydın sınırları içerisinde yer alan ve “Filozoflar Kenti” olarak ün yapan Milet Antik Kenti de bilim dünyasına ışık oluyor. Geçmişi 3 bin 500 yıla dayanan ve tarihin ilk filozofları kabul edilen Thales, Anaksimenes ve Anaksimandros’un yetiştiği Milet, dünya genelindeki birçok farklı üniversitelerden gelen akademisyen ve öğrencilere de ev sahipliği yapıyor. Bu çerçevede Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri de Milet Antik Kenti’ne gelerek felsefe tarihini yerinde öğrendi. Bir yandan felsefenin çıkışına dair tarihi bilgileri öğrenen gençler bir yandan da kültürel mirasları yakından tanıdı.

Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin ikinci durağı ise ilk planlı şehir ve Anadolu’nun Pompei’si olarak nitelendirilen Priene Antik Kenti oldu. M.Ö. 4. yüzyılda kurulan ve Söke ilçe merkezine 15 kilometre mesafede Güllübahçe Mahallesi’nde bulunan Priene Antik Kenti, İtalya’da bulunan Pompei Antik Kenti’ne olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor. Doğa ve tarihin iç içe olduğu Priene Antik Kenti’nde, günümüz modern şehir planının örneklerini yakından görme fırsatı bulan öğrenciler, hem kültür miraslarının önemini daha iyi anladı hem de unutulmaz bir hafta sonu geçirdi.

Gezi ile ilgili Aydın Sosyal Bilimler Lisesi’nden yapılan paylaşımda “10. sınıf öğrencilerimizle Priene- Miletos felsefe tarihi gezimizden” ifadeleri yer aldı.