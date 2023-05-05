Çilimli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri; yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde Düzce Üniversitesi’ni gezdi.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Ormancılık Meslek Yüksekokulu, İlahiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve İşletme Fakültesi’nden oluşan ziyaret programında, Çilimli Anadolu Lisesi’nden 3 öğretmen ve 20’ye yakın öğrenci yer aldı. Orman Fakültesi bünyesindeki Herbaryum (DUOF), Doldurulmuş Hayvan Müzesi gezildi. Doldurulmuş Hayvan Müzesi, öğrenciler tarafından dikkat çekerken Herbaryum da büyük ilgi gördü.

Orman Fakültesi’nin ardından İlahiyat Fakültesi’ni ziyaret eden öğrencilere, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emine Gümüş Böke, İlahiyat Fakültesi bölümleri hakkında bilgiler aktarırken, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Doç. Dr. Emine Gümüş Böke tarafından Çilimli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerine hediyeleri de takdim edildi.

İlahiyat Fakültesi sonrasında, Eğitim Fakültesi ve İşletme Fakültesi ile Düzce Üniversitesi ziyaret programını tamamlayan öğrenciler; Orman Fakültesi, Ormancılık Meslek Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi ve İşletme Fakültesi hakkında Düzce Üniversitesi akademisyenleri tarafından bilgilendirildi.