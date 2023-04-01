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Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 29-30 Mart 2023 Tarihlerinde Nevşehir’de düzenlenen bölge elemelerinde 3 farklı kategoride birinci oldu.B Gençler Türkiye Şampiyonasında Adana İl elemelerinin ardından Bölge elemelerinde sağ kolda 55 kilo bölge birincisi Aydın Kınal, 60 kilo bölge birincisi İsa Uçar, sol kolda 55 kilo bölge birincisi Aydın Kınal olduğu belirtildi.

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