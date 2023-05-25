İlkbaharın gelişiyle birlikte okullarda çeşitli etkinlikler ve gösteriler yapılırken deprem bölgesinden gelen ve sınav kaygısı taşıyan öğrencilere motivasyon sağlamak amacıyla Bayburt Lisesi tarafından bahar şenliği düzenlendi.

Bayburt Lisesinin düzenlemiş olduğu etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, "Kıymetli öğretmenlerim, sevgili öğrencilerimizi yarınlara hazırlama hususunda dönem boyunca çok ciddi çalışmalar yaptınız. Bayburt Lisesi olarak hem akademik süreci yönettiniz hem de sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda önemli atılımlar gerçekleştirdiniz. Yaptığınız bu tür çalışmaların önümüzdeki yıllarda da artarak devam etmesini diliyorum. Malumunuz bahar mevsimi bizim için hasat dönemidir. Dönem boyunca ektiklerimizi biçme zamanımız geldi. Bu tür programlar bu emeğin karşılığıdır" ifadelerini kullanarak, programın hazırlanmasına katkı sunan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı şenlikte, Bayburt Lisesi öğrencilerinin gösterileri ilgiyle takip edildi. Okul korosu tarafından şarkı ve türküler seslendirildi.

Bayburt Lisesi 1’inci bahar şenliği, Türkiye finallerine giden bar ekibinin gösterileriyle sona erdi.