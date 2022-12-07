Bu yıl Aydın’da dördüncüsü düzenlenen Yükseköğretim Tanıtım Günleri etkinliğinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), lise öğrencilerinin yoğun ilgisiyle fuarın ilk gününü tamamladı.

Bu yıl Aydın’da dördüncüsü düzenlenen Yükseköğretim Tanıtım Günleri etkinliğinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), lise öğrencilerinin yoğun ilgisiyle fuarın ilk gününü tamamladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), katıldığı fuarda geleceğine yön vermek isteyen gençlerle deneyimlerini paylaştı. Aydın Lisesi Kapalı Spor Salonu’nda organize edilen, 20 üniversitenin tanıtım temsilcilerinin öğrencilerle bir araya geldiği tanıtım ve tercih günleri etkinliğine, üniversitelerin tanıtım temsilcileri, lise öğrencileri ve veliler katıldı. ADÜ’nün tek devlet üniversitesi olarak yer aldığı fuarda, ADÜ tanıtım temsilcileri, öğrencilerin tercihlerini etkileyecek birçok soruya yanıt verdi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi standına yoğun ilginin gözlemlendiği etkinlikte, öğrenciler okumak istedikleri bölümler ve ADÜ’de üniversite hayatı hakkında merak ettiklerini yetkili ağızlardan öğrenme fırsatı buldu. Türkiye Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri Fuarı, 7 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar ziyaret edilebilecek.