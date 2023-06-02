2 Haziran 2023 Cuma
SİYASET
GÜNCEL
EĞİTİM
EKONOMİ
SPOR
SAĞLIK
Facebook
Twitter
Instagram
Linkedin
Youtube
TÜRKİYE
DÜNYA
KÜLTÜR TURİZM SANAT
MAGAZİN-EĞLENCE
BİLİM VE TEKNOLOJİ
YEREL
ASAYİŞ
POLİTİKKULİS
PRATİK BİLGİLER
ÇEVRE
HABERDE İNSAN
POLİTİKA
GENEL
KÜLTÜR SANAT
MAGAZİN
Künye
İletişim
RSS
Üyelik Girişi
SİYASET
GÜNCEL
EĞİTİM
EKONOMİ
SPOR
SAĞLIK
Haberler
Balıkesir Haberleri
Liseli Genç Bilim Adamları projeleri ile göz kamaştırdı
LİSELİ GENÇ BİLİM ADAMLARI PROJELERİ İLE GÖZ KAMAŞTIRDI
02.06.2023 - 09:35
Yayınlanma
02.06.2023 - 09:40
Güncelleme
Paylaş
Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Linkedin
Pinterest
A
-
A
+
Paylaş
Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Linkedin
Pinterest
A
-
A
+
Bunlar da ilginizi çekebilir
Balıkesirli öğrenciler destan yazan kahramanları canlandırdı
Çatı yangını korkuttu
Bandırma Belediyesi 3 yıldır ücretsiz süt dağıtımı yapıyor
Vali Şıldak: "Balıkesir’i eğitimde daha ileriye taşıyacak ve başarılarla dolu bir gelecek inşa edeceğiz"
Bandırma’da silahlı çatışma: 1’i ağır 7 yaralı
Bandırmaspor’da yeni teknik direktör Ersan Parlatan
Yorumlar
Gönder
Anasayfa
Kategoriler
Foto Galeri
Video
Yazarlar
Röportaj
Biyografi
Anketler
Künye
İletişim
Aramak için bir kelime yazınız.