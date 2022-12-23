Kalp krizi geçirmesi nedeniyle kaldırıldığı hastanede stent takılan sürücü Fikret B. yoğun bakımdaki tedavisinin ardından Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi. Sürücü Fikret B. hakkından sevk edildiği adli makamlarca "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan tutuklama kararı verildi. Kararı duygunca baygınlık geçiren sürücü, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Fikret B.’nin buradaki tedavisinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Zonguldak’ta 18 lise öğrencisinin yaralandığı ve 15 yaşındaki Büşra Akın’ın hayatını kaybettiği kazayla ilgili servis şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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