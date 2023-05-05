Tarihi Erzincan Lisesi Tunceli’de oynanan Gençler A liseler Basketbol grup müsabakalarında oynadığı 4 maçı da kazanarak Türkiye yarı finallerine gitmeye hak kazandı.

Tarihi Erzincan Lisesi’nin basketbol takımı 1-4 Mayıs 2023 tarihlerinde Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde yapılan okul sporları Gençler A liseler Basketbol grup müsabakalarında oynadığı 4 maçını da kazanarak Türkiye yarı finallerine gitmeye hak kazandı.

4 gün boyunca devam eden müsabakalar sonunda Erzincan Lisesi, Bingöl Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’ni 70-53’lük, Muş Spor Lisesi’ni 73-46’lık, Tunceli Anadolu Lisesi’ni 79-61’lik ve Artvin Kazım Karabekir Anadolu Lisesi’ni 84-65’lil skorla mağlup ederek geçen yıl olduğu gibi yarı finale yükseldi.

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Erzincan Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Kenan Bektaş, “Gençler Gençler A liseler Basketbol grup müsabakalarında geldiğimiz Tunceli’den yarı finallere yükselerek dönüyoruz. Geçen yılda yarı finallerdeydik. İnşallah bu yıl tek hedefimiz şampiyonluk” dedi.