Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi okuluna birincilik ile döndü.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi okuluna birincilik ile döndü.

Bursa Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği M.E.B bünyesinde Liseler arası Mevlana Şiir Yarışmasında İlçede bulunan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sabire Sude Davulcu 1.’inci oldu. Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı yarışmada birinci olan Sabire Sude Davulcu’yu makamında kabul etti ve hediye takdiminde bulundu. Hediye takdimine İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü, Okul Müdürü Hüseyin Doğru ve öğrencinin babası aynı zamanda 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Edebiyat öğretmeni Sinan Davulcu katıldı. Öğrenciyi tebrik eder, başarılarının devamını dilediler.