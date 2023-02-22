Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri yoğun mesai harcayarak ürettikleri 39 ton hijyen ve temizlik malzemesini deprem bölgesine gönderdi.

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri yoğun mesai harcayarak ürettikleri 39 ton hijyen ve temizlik malzemesini deprem bölgesine gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremlerin ardından yetkililerin bölgede hijyen malzemesi ihtiyacı olduğunu duyurması üzerine Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kolları sıvadı. Öğretmenler ve öğrenciler yoğun mesai yaparak tonlarca temizlik malzemesi üretti. Okul, kendi ürettiği yüzey temizleyicisi, sıvı el sabunu ve çamaşır suyu gibi ürünlerden oluşan 39 ton malzemeyi Malatya ve Adıyaman’daki deprem bölgelerine gönderdi.

Sivas’tan deprem bölgesinin hijyen malzemesi

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, üretilen hijyen malzemelerinin deprem bölgesine gönderdiklerini söyleyerek, “Öncelikle ülkemize geçmiş olsun diyorum. Deprem olduğu günden itibaren Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatları, Sivas Valiliğinin himayelerinde ve AFAD koordinesinde harekete geçtik, hızlı bir şekilde vaziyet aldık. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığının son yıllarda meslek liselerinde yaptığı üretim ve istihdamına yönelik almış olduğu kararlar ve planlama bugün meyvesini verdi. Biz zamanında yapılan bu çalışmalardan dolayı hızlı bir şekilde vaziyet aldık. Kardeş ilimiz olan Malatya’ya mobil mutfak kurdurduk, depremzedelere sıcak yemek vermek için. Sivas Necip Fazıl Kısakürek Teknik Anadolu Lisesi bu anlamda o bölgeye hareket etti. İlk günlerde yoğun ihtiyaç olan ekmek, su, gıda ihtiyacıydı. Daha sonra çadır, soba ve uyku tulumu gönderdik. Şimdi ise önem arz eden hijyen malzemesi el dezenfektanı, çamaşır suyu ve benzeri malzemeler üretiyoruz. Biz bu anlamda şuana kadar yaklaşık 25 ton malzeme üretip bölgeye sevk ettik. Bugünde Adıyaman iline 14 ton yüzey temizleyici, dezenfekten, sabun ve çamaşır suyu gibi malzemeler gönderiyoruz. Bölgemizin en güçlü atölyelerinden birisi burası ve bu anlamada hazırlıklarımızı zaten yapmıştık, üretime devam ediyoruz” dedi.

“Hayırlı bir işte çalıştığımız için çok mutluyuz”

Kimya bölümü öğrencisi Bayram Demirkaya, deprem bölgesinde bulunan hijyen malzemesi ihtiyaçlarını karşıladıkları için mutlu olduklarını belirterek, “Burada arkadaşlarımla birlikte üretim yapmaktayız. Buradan deprem bölgelerine yardım göndermekteyiz. Burada arkadaşlarım ve öğretmenlerimle çalışmaktayız, ihtiyaç olduğu her an buradayız. Burada biz 12 kişilik bir ekiple çalışmaktayız. Başımızda öğretmenlerimiz müdürümüz ve müdür yardımcılarımızı sürekli denetim halinde. Burada kalite kontrollerimizi yapıp, ürünlerimizi güzel bir şekilde hazırlayıp kamyonlarla deprem belgelerine göndermekteyiz. Böyle hayırlı bir işte bulunduğumuz için çok mutluyuz. Depremi arkadaşlarımızla birlikte duyunca üzüldük ve hemen burada işe koyulduk. Burada hep birlikte çalışmaktayız. Burada ürettiğimiz malzemeleri hızlıca kardeşlerime ulaştırmaktayız. Burada genel temizlik deterjanlarımız, çamaşır suyumuz ve diğer tüm temizlik ürünlerimizi burada kazanlarımızda hazırlayıp arkadaşlarla birlikte kalite kontrol yaptıktan sonra tırlarla deprem bölgelerindeki kardeşlerimize göndermekteyiz” ifadelerini kullandı.