Vali Şimşek, kurulan atölyenin okula ve öğrencilere hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Pano montaj atölyesinin açılış programına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Atölye, Elektrik Elektronik Teknolojisi alanında öğrenim gören öğrencilerin, bölüm derslerini uygulamalı olarak güvenli ve son teknoloji cihazlar ile almalarına imkan sağlıyor.

Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ’’Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’’ çerçevesinde Elektrik Elektronik Teknolojisi alanına tam donanımlı pano montaj atölyesi kuruldu.

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