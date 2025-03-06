Sivas’ta lise öğrencileri, okulda oluşturdukları şark köşesinde arkadaşlarıyla vakit geçirip sosyalleşiyor.

Sivas Selçuk Anadolu Lisesi öğrencileri, okul yönetimi ile birlikte oluşturdukları şark köşesinde türküler söyleyip çiğ köfte yiyerek hem dinleniyor hem de kaynaşıyorlar. Öğrenciler, burada kendilerini aile ortamında hissederek keyifli vakit geçiriyorlar. Yaptıkları etkinliklerle birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı bulan öğrenciler, zaman zaman iftarlarını da burada yapıyorlar. Doğum günü, münazara etkinlikleri, kitap okuma etkinliklerinin yapıldığı şark köşesinide her hafta farklı bir sınıf etkinlik düzenliyor.

Okula ilk atandığında öğrenciler için bir sosyalleşme alanının olmadığını fark etiğini belirten Okul Müdürü Davut Ataman, bu ortamın öğrenciler üzerinde okula aidiyet duygusunun gelişmesine de katkı sağladığını belirtti.

"Eğitim sadece sınıflarla sınırlı kalmıyor"

Şark köşesinde eğitimlere devam ettiklerini ifade eden Ataman, "Okulumuzda yaptığım gözlemler doğrultusunda öğrencilerimizin sosyalleşme alanında eksiklerinin olduğunu gördüm. Öğrencilerimiz burada kendi aralarında yarışmalar düzenliyor, sohbet ediyorlar, çiğ köfte yapıyorlar, arkadaşlarının doğum günlerini kutluyorlar. Öğretmen arkadaşlarım burada öğrencilerle farklı farklı etkinlikler düzenliyorlar ve zaman zaman dersleri de burada işliyorlar. Eğitim öğretimimiz sadece sınıflarla sınırlı kalmıyor, burada da eğitim öğretime devam etmiş oluyoruz. Okulumuzda 22 tane sınıfımız var ve bu sınıflardan en az bir tanesi her hafta burada bir etkinlik yapıyor. Burada bir aile ortamı oluşturduk ve o şekilde de hizmet veriyoruz. Öğrencilerimizin dijital ortamdan uzaklaşması ve burada birbirleriyle kaynaşması, arkadaşlıklarını pekiştirmesi bizim için çok önemli. Telefondan uzak kaldıkları ve arkadaşlarıyla tanışma fırsatı buldukları için teşekkür etmeye gelen öğrencilerimiz de var. Bu durum öğrencilerimizin okula aidiyet duygularının gelişmesine de yardımcı oldu" şeklinde konuştu.

"Bu ortam bizi telefondan uzaklaştırıyor"

Şark köşesinde zaman geçirdiklerinde telefonla oynama gereği duymadıklarını belirten 10’uncu sınıf öğrencisi Çağlar Bozkurt, "Burada tam bir aile ortamı oluşturduk. Pansiyonda bu şekilde güzel bir alanımız var. Sınıfça burada etkinlikler yapmaktan mutluyuz. Çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Dersler haricinde bu etkinlikler bize moral veriyor. Boş derslerimizde arkadaşlarımızla buraya gelip kitap okuyabiliyoruz, dinlenebiliyoruz, çiğ köfte etkinlikleri gibi etkinlikler de bizim için çok güzel oluyor. Bu ortam bizi telefondan uzaklaştırıyor, arkadaşlarımızla daha çok vakit geçirebiliyoruz" dedi.

"Tam bir aile ortamı"

Okuldaki şark köşesi bölümünün aile ortamı gibi olduğunu ifade eden 10’uncu sınıf öğrencisi Şevval Yıldız, "Burası çok samimi ve sıcak bir ortam. Burada kitap söyleşisi yapabiliyoruz, dinlenebiliyoruz, münazara etkinlikleri gibi etkinlikler de yapabiliyoruz. Burada çiğ köfte yiyoruz, çay içip muhabbet ediyoruz. Burası tam bir aile ortamı" dedi.