Sivas’ta ’her sene daha ileriye’ mottosuyla hayata geçirilen HEDEF Projesi çerçevesinde Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesinde ‘Matematik Koridoru’ oluşturuldu.

Sivas’ta ’her sene daha ileriye’ mottosuyla hayata geçirilen HEDEF Projesi çerçevesinde Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesinde ‘Matematik Koridoru’ oluşturuldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan matematik seferberliği vizyonu çerçevesinde oluşturulan ‘Matematik Koridoru’nun açılışına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Açılış öncesinde konuşan Okul Müdürü Ferhat Gencer, çalışmanın detayları hakkında bilgi verdi.

“Öğrencilerimiz matematik dersini daha çok sevecek”

Daha sonra konuşan Vali Yılmaz Şimşek ise Sivas Valiliği himayelerinde Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Sivas’ın eğitim başarısına katkı sağlamak amacıyla ’Hedef Projesi’ başlatıldığını ifade ederek, bu projenin alt başlıklarından bir tanesinin de Matematik Seferberliği olduğunu söyledi. Proje ile okulda ‘Matematik Koridoru’ oluşturulduğunu belirten Şimşek, "İnanıyorum ki bu uygulama sayesinde öğrencilerimiz matematik dersini daha çok sevecek, belirledikleri hedefe daha çabuk kavuşmuş olacaklar ve kendilerini geleceğe daha iyi hazırlayacaklar. İnşallah bu tür çalışmalar ve çabalar sonucu eğitim de daha iyi noktalara geleceğiz. Projenin okulumuza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Şimşek daha sonra protokol üyeleriyle beraber ‘Matematik Koridoru’nun açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından yapılan çalışmaları inceleyen Şimşek, öğrencilerle satranç oynadı. Vali Şimşek daha sonra Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Anadolu Liselerinde Bütünleşik FKB Uygulama Laboratuvarı Kurulumu Projesi" çerçevesinde okula kazandırılan Bütünleşik Fizik Kimya Biyoloji (FKB) Laboratuvarını da ziyaret etti.

Türkiye’de 38 ilde kurulan laboratuvarların bir tanesinin de Sivas Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulduğunu belirten Okul Müdürü Ferhat Gencer, FKB Laboratuvarı hakkında bilgi verdi. Bir süre öğrencilerle sohbet ederek laboratuvarda bulunan cihaz ve materyalleri inceleyen Şimşek, okulda yürütülen bilimsel çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Vali Şimşek, programın ardından okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.