Karaman’da devlet himayesi altında bulunan bir çocuk, eğitim gördüğü okuldaki başka bir çocuk tarafından silahlı saldırıya uğradı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, diğer öğrencilere yönelk psikososyal destek çalışmaları başlatıldığını belirterek, dava sürecine müdahil olacaklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Alınan bilgiye göre üzücü olay Karaman'da bir spor lisesinde yaşandı.

11. sınıf öğrencisi oldukları öğrenilen A.G. (17) ile M.E.P (17), okulun yerleşkesi içerisindeki spor salonunda bulundukları sırada tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.G., okula çantasında getirdiği tabanca ile öğretmen ve diğer öğrencilerin gözü önünde M.E.P'a ateş ederek göğsünden ve elinden vurdu.

Karaman’da devlet himayesi altında bulunan bir çocuğun, eğitim gördüğü okuldaki başka bir çocuk tarafından silahlı saldırıya uğradığı haber sonrası kamuoyuna açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

Bakanlık ekiplerinin olayın vuku bulduğu anda ivedilikle harekete geçtiği belirtilen açıklamada, "Karaman’da devlet himayesinde bulunan çocuklarımız ve okulda olaydan etkilenen diğer öğrencilere yönelik psikososyal destek çalışmaları başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacağımız bilgisini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Çocuğumuza Allah’tan rahmet, Bakanlık ailemize başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadeleri yer aldı.