Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki bir lisede kızlar tuvaletine gizli kamera yerleştirdiği iddia edilen temizlik görevlisi, iddiaya göre yakalanacağını anlayınca kızları tuvalete kilitleyip kaçtı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından temizlik görevlisini kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, dün 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan Kuşadası Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kız öğrenciler tuvalette gizli kamera buldu. Gördükleri karşısında şok olan öğrenciler, durumu müdür yardımcısına bildirmek istedi.

Öğrencileri tuvalete kilitledi, bisiklete binip kaçtı

İddiaya göre, okulun temizlik görevlisi öğrencilerin elinden kamerayı almaya çalıştı. Kamerayı müdür yardımcısına teslim etmek istedikleri konusunda ısrarlı davranan öğrencileri, kızlar tuvaletine kilitlediği ileri sürülen temizlik görevlisinin, bisiklete binerek kayıplara karıştığı iddia edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kameraya el koyarak okulu boşalttı.

Bisikletle kaçan temizlik görevlisi yakalandı

Kayıplara karışan temizlik görevlisi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Temizlik görevlisinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.