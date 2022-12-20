Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 11. sınıfların psikoloji dersi çerçevesinde, ’’Büyüyorum Gelişiyorum, Kendimi Tanıyorum’’ projesi hayata geçirildi.

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 11. sınıfların psikoloji dersi çerçevesinde, ’’Büyüyorum Gelişiyorum, Kendimi Tanıyorum’’ projesi hayata geçirildi.

Okulun Felsefe Öğretmeni Büşra Eroğlu tarafından 11. sınıfların psikoloji dersi konuları gereği ’’Büyüyorum Gelişiyorum, Kendimi Tanıyorum’’ projesi çerçevesinde öğrencilerin ön bilgilendirilmesi yapıldı. Ders kitabı ve öğretmenin verdiği bilgilerle konuyu kavrayan öğrenciler proje çalışması ile de öğrendiklerini yaşamları üzerinde uyguladılar. Araştırmalarını ders dışında ve evlerinde yapan öğrenciler, ders öğretmenleri Büşra Eroğlu eşliğinde sınıf ortamında son değerlendirmelerini yapıp çalışmalarını arkadaşlarına sunum yaptılar.

Okul Müdürü İsmail Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “ Okulumuzda uygulamaya koyduğumuz proje sayesinde öğrenciler kendilerini tanıma imkanı buldular. Yaşam boyu gelişim konusunda, gelişimin dönemleri grup çalışması çerçevesinde öğrencilerle birlikte yapıldı. Öğrencilerin birbiriyle iş birliği ve aktif öğrenmeleri sağlandı. Güçlü ve güçsüz yönlerini, ilgi ve alakalarının sebebini, derslere olan yaklaşımlarının nedenini bu çalışmalar ile daha bilimsel öğrendiler. En önemlisi puanı düşük olan, can sıkıntısı ders olarak düşünülen ve en önemlisi ne kadar çalışsa da puanını yükseltemediği derslerin, kendi gelişiminden ve ilgilerinde kaynaklandığını öğrendiler. Öğrencilerin eğitim yaşamlarını daha bilinçli yönetebilmelerine imkan tanıyacak çalışmalar yapan Okulumuz Felsefe Öğretmeni Büşra Eroğlu’na teşekkür ediyorum. Proje çalışmalarına katılım sağlayan öğrencilerimizi kutluyor ve başarılar diliyorum” dedi.