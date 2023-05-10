DÜZCE(İHA) – Düzce Mevlana Mesleki Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) son sınıf öğrencilerine girişimci desteklerinden, işletme kurma aşamasında hangi meslek kollarında ne tür destekler alabilecekleri ile ilgili bilgiler verildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın yürütme kurulunda yer aldığı Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine girişimcilik eğitimi verildi. Cumhuriyet Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşen eğitime Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Canpolat, Meclis Başkan Yardımcısı Metin Topal, Meclis Üyesi Metin Şişman, Mevlana MTAL Okul Yönetimi ve KOSGEB Düzce İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin katılım sağladı.

Necdet Yaşar Şahin, son sınıf öğrencilerine geleneksel girişimci desteklerinden başlayarak gençlerin işletme kurma aşamasında hangi meslek kollarında ne tür destekler alabilecekleri konusunda interaktif bir sunum gerçekleştirdi.

Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.