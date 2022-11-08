Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine bir defaya mahsus verecekleri bin 500 lira nakdi destek için 31 ilçeden 20 bin öğrencinin başvurusunu aldıklarını, ödemenin ilk bölümünü 15 Kasım’da yapacaklarını duyurdu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine bir defaya mahsus verecekleri bin 500 lira nakdi destek için 31 ilçeden 20 bin öğrencinin başvurusunu aldıklarını, ödemenin ilk bölümünü 15 Kasım’da yapacaklarını duyurdu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuyla ilgili öğrencilere seslenerek, “Sizlerle yine bir müjde paylaşmak istiyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize bir defaya mahsus bin 500 lira maddi destekte bulunacağımızı açıklamıştım. 31 ilçemizden 20 bin 924 lise son sınıf öğrencimizin başvurusunu aldık. Ödemeyi 2 parça halinde yapacağız. İnşallah ödemenin ilk bölümü 15 Kasım itibariyle hesaplarınıza yatacak. İkinci bölümü de Şubat ayında hesaplarınızda olacak” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sağlamak için her zaman yanlarında olduklarını kaydeden Başkan Altay, “Siz yeter ki çok çalışın; anne-babanıza, şehrimize ve ülkemize verebileceğiniz en büyük katkıyı sağlayın. Çünkü yarınlarımız sizlersiniz. Bayrağımız sizler sayesinde daima yükseklerde dalgalanmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.