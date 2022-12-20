Çorum’da bir lise öğrencisi okul önünde bıçaklandı.

Çorum’da bir lise öğrencisi okul önünde bıçaklandı.

Olay, Hasanpaşa Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9. sınıf öğrencisi Oğuzcan Y. ile Seyit D. arasında okul dışında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Seyit D. yanında bulunan bıçağı Oğuzcan D.’nin kalçasına saplayarak olay yerinden kaçtı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevkedildi. Yaralı öğrenci 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri bıçaklama yaralama olayını gerçekleştiren Seyit D’yi yakalamak için çalışma başlatırken olay ile ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.