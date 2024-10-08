Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Ayşe Sude Erzurumlu, geliştirdiği meme kanseri teşhis projesiyle Adana’da düzenlenen Teknofest’te Sağlık alanında Türkiye 2’ncisi oldu.

Kadirli ilçesinde yaşayan 11’nci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Ayşe Sude Erzurumlu, meme kanseri mamografi görüntülerinden kanseri erken tespit edebilen, radyoloji raporlarından varlık ismi çıkarımı ve birads sınıflandırma tahmini yapabilen bir yapay zeka modeli geliştirirdi. Erzurumlu, Adana’da düzenlenen Teknofest yarışmalarında Sağlık alanında yapay zeka kategorisinde Türkiye 2’ncisi oldu.

Bundan sonraki süreçte geliştireceği projelerle sağlıkta yapay zekanın daha verimli kullanılabilmesi için çalışacağını söyleyen Ayşe Sude Erzurumlu " Projemizde meme kanserini mamografi görüntüleme işleme algoritması geliştirerek bir erken teşhis modeli geliştirdik. Doktorlar için uzun ve karmaşık radyoloji raporlarını özetleyen birads sınıflandırma tahmini yapan bir algoritma geliştirdik. Projemiz ön değerlendirme raporundan geçti. Daha sonra Adana Teknofest’te Türkiye 2’ncisi olduk. Ödüllerimiz Selçuk Bayraktar tarafından verildi" dedi.