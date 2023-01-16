İzmir’de okuyan 11. sınıf öğrencisi Can Yazıcıoğlu, 4 yıl boyunca biriktirdiği harçlığıyla aldığı kitapları memleketi Van’da okuyan öğrencilere gönderdi.

İzmir’de okuyan 11. sınıf öğrencisi Can Yazıcıoğlu, 4 yıl boyunca biriktirdiği harçlığıyla aldığı kitapları memleketi Van’da okuyan öğrencilere gönderdi.

İlk ve orta öğrenimini Van’da yapan Can Yazıcıoğlu, dereceye girerek İzmir’deki bir koleji kazandı. Gittiği günden itibaren Van ile bağını koparmayan 11. sınıf öğrencisi Yazıcıoğlu, sürekli Van ile iletişim halinde oldu. Van’da okumanın ne kadar zor olduğunu bilen Yazıcıoğlu, buradaki öğrenciler için 4 yıl boyunca harçlığını biriktirdi. Biriktirdiği harçlığıyla hikaye ve roman kitabı alan Yazıcıoğlu, bunları okuduğu ders kitaplarıyla birlikte Van’daki öğrencilere yolladı.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Edebiyat Öğretmeni Nazan Arslan’a gönderilen kitaplar, maddi durumu düşük öğrencilere dağıtıldı.

Her zaman Van’ı özlediğini ve çok sevdiğini belirten Yazıcıoğlu, tek amacının doğduğu yerdeki öğrencilere ve insanlara yardımcı olmak olduğunu söyledi.