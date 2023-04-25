Ordu’nun Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrenciler tarafından minyatür elektrik türbini projesi, TEKNOFEST 2023-İstanbul Festival finallerine katılmaya hak kazandı.

Çevre ve enerji teknolojileri alanında SUVOLTA adlı proje, 90.67 puanla Türkiye’de finale kalan 45 proje arasından 23. olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Ordu’dan finallere katılmaya hak kazanan toplam iki proje bulunurken, Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi 1. sırada, Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim Sanat Merkezi ise 2. sırada yer alıyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin, “Bize bu gururu yaşatan proje ekibi öğretmen ve öğrencilerimiz ile katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu projemizin finallerde de başarılı olacağına olan inancımız tam” dedi.

Proje, şebeke suyundan elektrik üretmeyi hedefliyor

Minyatür bir elektrik türbini olan proje, toplu konutlarda su şebekelerine bağlanarak binaların aydınlatmalarını ve elektrik masraflarını karşılamayı hedefliyor. İçerisinde mıknatıslama sistemi sayesinde elektronik güç ve elektrik akımı üretiyor. İki mıknatıstan köprü diyot ve kondansatör desteği ile beraber 20 volta kadar destek sağlayan cihazda mıknatıs sayısı üzerinde oynamalar yapılırsa 100 volta kadar destekleyebiliyor ve toplu konutlardaki elektrik ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.