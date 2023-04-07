Ordu’nun Kumru ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetici ve öğretmenleri tarafından okulda hazırlanan ve mobil gale getirilen ‘Fosil Bilimi Müzesi’ farklı öğrencilere de ışık tutacak.

Kumru ilçesinde öğrenciler ve okul yöneticilerinin desteği ile kurulan bilim müzesi, 3 boyutlu hale getirildi. Müze, gelecek nesillere de ışık tutması adına ilkokul öğrencilerine ulaştırılacak. Bu çerçevede Atatürk İlkokulu bahçesinde ‘Mobil Fosil Bilim Müzesi’ açılışı yapılarak sergilendi.

Programda öğrenciler ilk olarak bilim müzesini gezerek incelemelerde bulundu, ardından da sinema etkinliğine katıldı. Mobil hale gelen müzenin Ordu genelindeki ve deprem bölgesindeki okulları da ulaştırılıp oradaki öğrencilerin de bilimle buluşturulması hedefleniyor.

Burada düzenlenen açılış programına İlçe Kaymakamı Tanju Çanakcıoğlu, Belediye Başkan Vekili Yusuf Arıncı, Milli Eğitim Müdürümü Suat Evin ve ilgililer katıldı.