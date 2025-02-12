MBA Okulları ve Üsküdar Üniversitesi iş birliğiyle 19 Şubat 2025 tarihinde üniversitenin Çarşı yerleşkesinde düzenlenecek olan I. Ulusal Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi için geri sayım başladı.

"Eşikler ve Dönüşümler" teması kapsamında MBA Okulları lise öğrencileri tarafından hazırlanan 20 poster sunumu ve 8 bildiri sunumunun yapılacağı kongre; Edebiyat, Tarih, Sağlık, Medya, Coğrafya, Mimari, Politika, Yönetim, İnsan ve Toplum, Felsefe disiplinlerinde katılımcılara multidisipliner bir perspektif kazandıracak.

Türkiye’nin önde gelen bilim ve fikir insanlarının katılım göstereceği ve akademisyen-yazar Prof. Dr. Uğur Batı moderatörlüğünde gerçekleşen açılış panelinin panelistleri nörobilimci Prof. Dr. Tayfun Uzbay, senarist-yönetmen Mustafa Uğur Yağcıoğlu ve girişimci-yazar Zuhal Mansfield olacak.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın Yeni Uzay: Beyin, öğretim üyesi Prof. Dr. Tayfun Doğan’ın Öğrenilmiş Çaresizlik: Kendinden Umudu Kesmek ve MBA Okulları Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Sever’in Çocukluk Çağında Dönüşümler konuşmalarının da yer aldığı MBA Okulları I. Ulusal Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi lise öğrencilerinin toplumsal, kültürel, ekonomik ve bilimsel eşikleri tartıştığı bilimsel bir platform oluşturması nedeniyle lise eğitiminde yeni bir eşiğin başlangıcı olması yönüyle büyük bir önem taşıyor.

Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları, sosyal bilimlere ilgi duyan tüm lise ve üniversite öğrencilerini bu buluşmaya davet ediyor.