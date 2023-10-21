Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından Kastamonu’da lise öğrenimi gören öğrencilere “Türk Ebrusu” konulu sunum gerçekleştirildi.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi Uğur Taşatan, Kastamonu’nun köklü ortaöğretim kurumlarından Abdurrahmanpaşa Lisesi’nde okuyan öğrencilere “Türk Ebrusu” konulu sunum gerçekleştirdi.

Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Özlem Günsal ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa 10. ve 11. sınıflardan öğrenciler katıldı.

Programda öğrencilere önce ebru kelimesinin etimolojik kökeni ve Türk ebrusunun menşei hakkında detaylı bilgi verildi. Sonrasında Türk ebru tarihindeki önemli sanatçıların biyografileri ve ebru sanatına olan katkıları anlatıldı. Öğrencilerin dikkatle takip ettiği programın devamında ebru yapımında kullanılan malzemeler tanıtılarak, ebru tarihinin ustalarından, bugün hayatta olmayan Edhem Efendi, Necmeddin Okyay ve Mustafa Düzgünman gibi ustalar ile günümüz ebrucularından Alparslan Babaoğlu ve Uğur Taşatan’n eserlerinden örnekler gösterildi.

Sunum sonunda Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi Uğur Taşatan ile Abdurahmanpaşa Lisesi Müdürü Hüseyin Mısırlıoğlu bir araya geldi. Mısırlıoğlu, Abdurahmanpaşa Lisesi öğrencilerine ebru uygulamaları yaptırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile Abdurahmanpaşa Lisesi arasındaki işbirliğin bundan sonrada devam etmesi temennisinde bulundu.