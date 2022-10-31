Müdür Yardımcısı Sait Bütün organizasyonunda okul pansiyonunda değerler eğitimi etkinlikleri çerçevesinde Dereköy Süt Ürünleri Tesislerinde görevli ustası Cemal Özcan, peynir yapımı konusunda uygulamalı olarak öğrencileri bilgilendirdi. Geleneksel ve güncel peynir yapımı hakkında bilgiler edinen öğrenciler peynir ustası nezaretinde ilk peynirlerini de beraber yaptılar.

“Gelecek nesillere sağlıklı çevre ve doğa bırakmak hepimizin sorumluluğu”

“Gelecek nesillere sağlıklı çevre ve doğa bırakmak hepimizin sorumluluğu”

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