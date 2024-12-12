Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından kariyer planlama hizmetleri kapsamında Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerine gruplar halinde eğitim verildi.

9-13 Aralık tarihleri arasında devam eden ve 4. günü tamamlanan eğitimde Yayla MTAL Bilişim Teknolojileri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Grafik ve Fotoğrafçılık, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Güzellik Hizmetleri bölümlerinde eğitim gören 78 öğrenciye kurumun İş Kulübü Lideri Nurcan Yılmaz ve Meslek Danışmanı Aynur Tüten tarafından kurum hizmetleri, kariyer planlama, Mesleki Yönelim Test Bataryası, kendini tanıma, SWOT analizi, SMART hedefler, etkili özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim sonrası öğrencilerle gruplar halinde mülakat simülasyonu yapıldı. Simülasyonla öğrenciler işe alım uzmanı ve iş görüşmesine katılan aday rolüyle kendilerini ve arkadaşlarını değerlendirerek edindikleri bilgileri pekiştirme imkanı buldu. Eğitimler 13 Aralık 2024 tarihinde Büro Yönetimi Alanı öğrencileri ile devam edecek.