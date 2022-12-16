Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde eğitim alan lise öğrencileri, dinamik matematik yazılımlarının temeli ve kullanım amaçlarını öğrendi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde eğitim alan lise öğrencileri, dinamik matematik yazılımlarının temeli ve kullanım amaçlarını öğrendi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü TOBB Fen Lisesi arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde planlanan akademik ve sosyal etkinlikler başladı. Öğrencilerin matematik alanında modern çalışmaları takip edebilmelerini kolaylaştırmak ve bilimsel süreçlerini yakından takip edebilmelerine imkan sunmak amacıyla bilgisayar destekli matematik eğitimi yapıldı. Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Harun Baldemir tarafından uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere dinamik matematik yazılımlarının temeli ve kullanım amaçlarına yönelik bilgiler aktarıldı. Fen Fakültesi hakkında bilgilerin de aktarıldığı eğitimlerin ilerleyen zamanlarda farklı alanlarda devam edeceği bilgisine ulaşıldı.