Çanakkale’nin Lapseki ilçesi Erol Çarmıklı Anadolu Lisesinde öğrencilere deprem çantası dağıtıldı. Öğrencilere deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

Sosyal sorumluluk projelerine devam eden TÜMAD Madencilik A.Ş. tarafından yaptırılan ve ilçeye kazandırılan Erol Çarmıklı Anadolu Lisesinde öğrencilere deprem çantası dağıtıldı. Dağıtım töreni öncesinde konuşan TÜMAD Madencilik A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Şaban Kılıçan, “6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen üzücü deprem sonrası maalesef Türkiye olarak bu durumla her zaman yüzleşmemiz gerektiğinin farkına vardık. Bizde TÜMAD Madencilik olarak Erol Çarmıklı Anadolu Lisesi’nde siz değerli öğrencilerimizle böyle bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmek istedik. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği birimimiz bu çantalarımızın içinde neler olduğunu, nasıl kullanıldığı sizlere anlatacak. İnşallah bir gün bunları kullanmak zorunda kalmayız” dedi.

16 derslikten oluşan 540 öğrenci kapasiteli fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarına sahip Erol Çarmıklı Anadolu Lisesi Konferans salonunda öğrencilere deprem çantası dağıtıldı. Konferans salonunda düzenlenen dağıtım törenine, TÜMAD Madencilik Halkla İlişkiler Müdürü Şaban Kılıçan, Lapseki İlçe Milli Eğitim Şube Müdür Murat Özkan, Okul Müdürü Abdullah Yavuz, İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi Mediha İnal ve Alper Özbaş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Deprem çantası dağıtımı öncesi TÜMAD Madencilik İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi Mediha İnal öğrencilere deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenleri anlattı. Ardından öğrencilere TÜMAD Madencilik yetkilileri tarafından deprem çantaları dağıtıldı.

Erol Çarmıklı Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Ayşe Sadet İşseven, “TÜMAD Madencilik tarafından sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde bize deprem çantası dağıtıldı. İçinde bize deprem öncesi ve sonrasında kullanabileceğimiz malzemeler yer alıyor. Çantanın içinde el feneri, düdük, dezenfektan, maske, sargı bezi, yara bandı, batikon, kağıt ve kalem var. TÜMAD Madenciliğe duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah bunları kullanmayı kimseye nasip etmesin” diye konuştu.

Deprem çantası içinde el feneri, düdük, dezenfektan, maske, sargı bezi, yara bandı, batikon, kağıt ve kalem gibi deprem anında kullanılabilecek araç gereçler yer alıyor.