Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince, lise öğrencilerine yönelik “Dekoratif Tablo" kursu açıldı.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında yürütülen "Biz Büyük Bir Aileyiz" projesi kapsamında; Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak kalarak sosyalleşmelerine katkı sağlamak ve kendilerini geliştirecek etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla "Dekoratif Tablo" kursu açıldı. Kurs için öğrencilerin ihtiyaç duyacakları malzemeler Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince hediye edildi.